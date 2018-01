Idade pode tirar Kate Moss das propagandas da Rimmel A famosa modelo britânica Kate Moss, de 33 anos, pode deixar de ser a garota-propaganda da marca de maquiagem Rimmel, que busca uma modelo mais jovem para suas campanhas publicitárias, segundo a edição deste domingo do jornal The News of the World. O diário britânico afirma que a Rimmel realizou, em segredo, vários "castings" de modelos jovens para substituir Moss, namorada do polêmico cantor Pete Doherty. "A idade alcança todo mundo, inclusive Kate, embora a Rimmel ainda não tenha comentado nada com ela", afirmou ao jornal uma fonte próxima ao caso, que acrescentou que a empresa de maquiagem procura "modelos mais jovens que dêem à marca um toque mais fresco". Mãe de uma menina, Moss se tornou garota-propaganda da Rimmel em 2001, e a companhia chegou a considerar a possibilidade de despedi-la em 2005, quando a imprensa revelou que a modelo havia consumido cocaína com Doherty e um grupo de amigos. A própria modelo admitiu recentemente que precisa tomar providências se quiser continuar sendo umas das grandes estrelas da passarela. "Tenho que pensar em usar Botox (famoso tratamento anti-rugas) em breve, possivelmente ao longo deste ano. Não posso ter rugas", comentou a modelo.