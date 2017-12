Ida de Faro para domingo motiva concorrência

Nova administração. A capacidade de tratar TV Globo, Globosat e globo.com como empresas do mesmo grupo, com ênfase na colaboração mútua, é um dos principais aspectos notados até aqui na gestão de Carlos Henrique Schroder à frente da direção-geral da TV Globo.

Nova administração 2. É atribuída à gestão Schroder, por exemplo, a viabilização da bem-sucedida iniciativa do canal Viva em promover o reencontro do Sai de Baixo com episódios inéditos. No passado, a Globo dificultava bem mais a cessão de seu elenco aos canais da casa.

Nova administração 3. Na Globo.com, a diferença também se fez notar, com a transmissão ao vivo do Globo Esporte na web e a multiplicidade de ações casadas com a TV. A ordem é derrubar paredes.

Os Experientes, série da O2 Filmes para a Globo, antes programada para o 2º semestre, ficará para 2014. Criação do cineasta Fernando Meirelles, o título deverá ir além dos oito episódios inicialmente previstos e retrata o modo de vida atual da terceira idade.

Mara Luquet paga o preço da popularidade. Nome querido do público da Globo News, a jornalista passará o dia atendendo a telefonemas na Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) da Globo News, amanhã, em comemoração ao 1º aniversário do callcenter.

E a concorrência que se prepare. A operadora GVT, que anuncia abocanhar uma fatia média de 27% nas praças onde atua, chega à cidade de São Paulo no 2º semestre.

Repare no simpático convite ostentado pelo cenário do Paulo Miklos Show na Mix TV: "Keep Calm e anuncie aqui". No programa de amanhã, às 22 h, o titã recebe Guilherme Arantes, com direito a flashbacks e novo CD, e os artistas grafiteiros Os Gêmeos.

Antes mesmo que Gugu se despedisse no ar, ontem, a Record exibiu, já no sábado, uma chamada com Rodrigo Faro anunciando que o seu O Melhor do Brasil passará a ir ao ar aos domingos, às 15h30, a partir do próximo fim de semana. A mudança já motiva a concorrência, em especial as equipes de Faustão e Eliana, a analisar seus menus para avaliar onde o novo adversário poderá levar vantagem. O Melhor do Brasil alcança bom resultado graças ao apresentador e suas performances como cover de grandes ídolos, trunfo que os adversários não têm. Mas ainda carece de investimentos à altura da artilharia dos domingos.