Ícones da moda estampados em camisetas

Apesar de ser reconhecido como fotógrafo, foi como ilustrador que Michael Roberts retratou figuras icônicas do mundo da moda.

Caricaturas de Karl Lagerfeld, Anna Wintour, Grace Coddington,Tom Ford, Marc Jacobs, Carine Roitfeld, Donatella Versace, Giorgio Armani, Miuccia Prada e Kate Moss aparecem estampas em uma linha de camisetas para a marca One T-Shirt.

As peças, que já vendem em Paris, Milão e em Londres, agora chegam ao Rio de Janeiro e serão vendidas pela NK Store a partir de sexta-feira, 7, e ficam até dia 31 de dezembro. O próprio Robert, hoje editor de estilo da Vanity Fair, estará presente na NK do dia do lançamento da coleção.

Cada camiseta custa R$ 160,00 e há em versões masculinas e femininas.

Serviço:

Lançamento | Michael Roberts for One T-Shirt (Spring Summer 2013)

Sexta-feira, 7 de dezembro, das 15 às 18h

NK Rio de Janeiro |Rua Garcia d’Ávila 56, Ipanema