´Ícone da música brasileira´, Tom Zé vence o Prêmio Shell

Tom Zé é o vencedor do 27.º Prêmio Shell de Música. O compositor e cantor foi escolhido pelo júri composto pelos jornalistas Leonardo Lichote (O Globo) e Márcia Vieira (O Estado de S. Paulo), pelos músicos Ricardo Silveira e Zélia Duncan e pelo pesquisador e crítico musical Rodrigo Faour. "Tom Zé é um provocador acima de tudo, que apresenta novos caminhos para a música", disse Lichote. Ainda segundo o júri, o cantor é um ícone da música brasileira: tropicalista, reinventor do samba, artista pop excêntrico, influenciador de várias gerações de artistas. A homenagem a Tom Zé ocorre no próximo semestre. No ano passado, o vencedor foi Moacir Santos.