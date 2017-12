<i>Casseta & Planeta</i> elegerá o ´novo Lula´ do grupo Foi ao ar pela primeira vez na terça-feira, mas a turma do Casseta & Planeta já comemora o sucesso do quadro que elegerá o novo Lula entre os integrantes da trupe. Essa foi a solução encontrada pelo humorístico para não perder a piada com o presidente - agora reeleito - após a morte de Bussunda, que fazia a paródia do petista. "Nunca pensamos em dar a um casseta esse papel logo de cara. Abrir para o público escolher foi uma ótima solução", conta Hubert, um dos candidatos a Lula mais bem cotados. "Criamos vários Lulas e estamos fazendo o roteiro de cada um em conjunto, para não privilegiar ninguém com piadas na eleição." O segredo dos candidatos a Lula, fala Hubert, é usar antigos personagens dos cassetas para atrair o público. "Eu, por exemplo, brinco com a história de ter feito a imitação do FHC por muito tempo." O casseta não sabe quanto tempo vai demorar a eleição do novo Lula - que abriu votação na internet -, mas prevê longa vida à brincadeira. "Vamos agora fazer um debate entre Lulas e as agendas dos candidatos", conta ele. "O casseta que vencer terá de cortar o dedo, de verdade", brinca.