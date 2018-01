<i>Brasil Rupestre</i> será lançado na Livraria Cultura Será lançado nesta terça-feira, 6, na Livraria Cultura do Shopping Market Place, o livro Brasil Rupestre, que traz fotos do diretor de cinema e fotógrafo Marcos Jorge, e textos assinados pelos arqueólogos André Prous e Loredana Ribeiro. Após o lançamento, os autores participam de debate com o público, que vai poder conhecer melhor o processo de criação desse livro que apresenta panorama da arte rupestre brasileira. Além de contar com suporte fotográfico de qualidade técnica e artística, obra contém textos que são direcionados a todo tipo de leitor, com linguagem acessível e rigor científico. Brasil Rupestre. Livraria Cultura do Shopping Market Place. Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, tel. 3048-7000