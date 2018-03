Ibope pode medir TV móvel com caderno O Ibope promete que até a Copa do Mundo de 2014 vai monitorar a audiência de TVs móveis (em celulares e tablets), nem que para isso tenha de recorrer aos velhos caderninhos - recurso mais primitivo do instituto para mediar de audiência da TV, em que os pesquisados devem preencher um caderno programado pelo instituto. Até agora, as tentativas de medir audiência em mobiles fracassaram. Segundo Dora Câmara, diretora Comercial do Ibope, a tecnologia tem atropelado os testes do instituto. "A gente começa a desenvolver um software, e a tecnologia já vem com algum outro avanço, mas os mobiles não ficarão desamparados", garante.