Ibope oferecerá balanço inédito de audiência da Copa em 11 países Como nunca antes na história do Ibope e da Copa do Mundo, a audiência dos jogos do mundial que começa hoje ganhará um balanço que soma o público de todos os canais exibidores da competição nos 11 países onde o instituto atua. Isso significa que as partidas terão sua plateia televisiva mensurada no SporTV, ESPN, Globo, Band e Fox Sports - no caso do Brasil -, e nas emissoras com os direitos de transmissão na Argentina, no Chile, na Colômbia, Costa Rica, no Equador, na Guatemala, no Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.