Ibope mede audiência da Copa no bar Pela primeira vez, o Ibope mediu a audiência da TV em estudo que não inclui apenas os lares com o aparelho para aferição dos índices. Batizada de Audiência em Todos os Lugares, a pesquisa mostrou que 46,4% dos paulistas que assistiram ao jogo Brasil x México na Copa viram a partida fora de casa. Por meio de medição eletrônica e entrevistas por telefone, telespectadores da Grande SP com mais de 12 anos responderam onde haviam assistido ao jogo, levando em conta casa de parente e amigos, bares, clubes, evento público, trabalho, transporte público e carro, além da emissora e faixa horária. Com isso, o índice do jogo subiu 80%.