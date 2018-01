Ibope mapeia cotação de famosos na publicidade e elege os Top15

A lista das 15 personalidades que venderam sua imagem ao maior número de marcas diferentes nesse período é formada por: Neymar, Rodrigo Faro, Ivete Sangalo, Rodrigo Hilbert, Ronaldo, Gisele Bündchen, Maria Fernanda Cândido, Adriane Galisteu, Seu Jorge, Zezé Di Camargo & Luciano, Caio Castro, Carlinhos Brown, Alinne Moraes, Fátima Bernardes e Tatá Werneck.

Nesse contexto, Neymar e Rodrigo Faro encabeçam a lista, anunciando oito marcas diferentes cada um. Mas, a contar pelo número de inserções expostas, quem mais aparece é Carlinhos Brown, obra daquela campanha do Tribunal Superior Eleitoral que pedia exibição obrigatória na TV.

A Copa e as eleições tiveram peso essencial na escolha dos mais requisitados do período. Campanhas com esportistas corresponderam a 25% das veiculações, sendo que 1/3 das marcas, ao escolherem uma celebridade, preferiram um esportista.

Com açúcar e afeto. Juca de Oliveira está na bancada de entrevistadores de Bibi Ferreira no Roda Viva de hoje, pela Cultura. A entrevistada esquiva-se de anunciar em quem vai votar para presidente e confessa que deixou de gostar de fazer TV depois que inventaram o videoteipe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A solar Flor do Caribe é o cartão de visitas da Globo na MipCom, feira de TV que começa hoje em Cannes. Assim como Tropicaliente, novela de mesmo DNA - da assinatura de Walther Negrão ao litoral nordestino no cenário -, Flor tem encontrado ótima aceitação no mercado internacional e acaba de estrear na Telefe, canal argentino, onde já alcançou 30% das TVs ligadas (share).

O catálogo da Globo para a Mipcom 2014 abrange apenas produções que foram ao ar até janeiro deste ano. Império e O Rebu, por exemplo, ainda não foram apresentadas aos compradores internacionais.

Detetives da História, série produzida pela Giros e exibida pelo History, é mais um título selecionado para o TELAS, primeiro festival Internacional de TV de São Paulo, que vai de 7 a 14 de novembro.

Cruzeiro X Corinthians garantiu recorde à Globo no Ibope do futebol das noites de quarta, com 21,7 pontos. Mas a bola do horário nunca foi tão desprestigiada na Grande São Paulo. Até o dia 8 passado, a média do futebol das quartas-feiras em 2014 somava 17,9 pontos. O recorde negativo era 22,6 pontos, de 2013.