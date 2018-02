Ibope em mobile é meta para 2º semestre/2013

10 mil candidatas a modelo se inscreveram, desde a primeira etapa, ao título de Top Cufa, a Central Única das Favelas. A grande final será exibida amanhã no Caldeirão do Huck, pela Globo.

'Não tenho (medo) com plateia, autoridade, multidão. Mais fácil eu ter medo de barata' Regina Casé a Marília Gabriela para o GNT: no ar domingo, às 22h.

Alexandre Borges arrancou entusiasmados aplausos da plateia feminina presente no 34º Profissionais do Ano, prêmio da Globo entregue ao mercado publicitário, anteontem, em São Paulo. Disse que ainda é abordado nas ruas como Cadinho, o poligâmico de Avenida Brasil.

Também convocado para entregar troféus no Profissionais do Ano, Marcello Novaes deu o ar da graça com cabelos quase raspados e a cabeça absolutamente livre do Max, obra da mesma Avenida Brasil.

O jornalista Fred Melo Paiva terá sua série, O Infiltrado, projeto original feito para o canal History, apresentada na próxima terça à imprensa. No programa, Melo Paiva se faz passar por lutador de MMA, ator pornô e também tenta fundar sua própria igreja evangélica.

Ivete Sangalo está onipresente na TV esta semana. Depois de CQC e Agora é Tarde, a baiana responde sobre verdades e mentiras no programa da Eliana, domingo, pelo SBT.

Por falar em SBT, a emissora já não economiza vocabulário nos confetes pela reconquista da vice-liderança em São Paulo. O release distribuído pela emissora à imprensa anteontem anunciava no título: "SBT detona horário nobre da concorrente".

Ratinho de fato fez 12 pontos de média no Ibope, anteontem, ante 5 da Fazenda Verão, que até estreou bem, mas não mostra disposição para repetir o sucesso da Fazenda com subcelebridades. No horário (das 20h29 às 21h13), a Globo teve 24, um desempenho também fraco para os padrões do plim-plim.

Ronaldo aceitará pela primeira vez, na próxima edição do Medida Certa, do Fantástico, submeter-se à balança e à fita métrica. Também fará um exame para ver quanto tem de gordura no corpo.