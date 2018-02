Ibope da web supera o da TV no VMB 2012 Ibope de canal segmentado merece termômetros além do people meter, o aparelho que mensura a audiência convencional do Ibope, a começar pelo retorno da web. O VMB, premiação da MTV, fechou a edição 2012 com 1,5 ponto de média e 2 pontos de pico na Grande São Paulo, pela TV - 120 mil lares, no máximo, o que representa 50% mais audiência que o VMB 2011. Em compensação, no Facebook, o mesmo Ibope estima que 1,37 milhão de pessoas foram alcançadas pela premiação, a partir de 58 mil internautas comentando o prêmio. No site da MTV, que transmitiu o show na íntegra, o pico foi de 148.132 espectadores simultâneos. Na soma final, foram 227.415 usuários únicos e 311.650 visualizações.