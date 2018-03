Ibope da MTV sobe 16 lugares na TV paga

resultados alcançados pela MTV Brasil no segmento de TV paga, convém dizer que foram esses os méritos que levaram Tiago Worcman, diretor do canal no Brasil, ao posto de Vice-Presidente Sênior da MTV na América Latina.

A promoção do marido de Carolina Dieckmann foi anunciada esta semana, pela Viacom International Media Networks (VIMN) Américas. Até aqui, Worcman respondia apenas pela MTV Brasil. Agora, passa a liderar os canais Vh1 e Canal tr3s para o mercado hispânico nos Estados Unidos, mantendo seu QG em São Paulo.

Foi sob uma gripe que já durava uma semana que Silvio Santos gravou a edição do ano do Troféu Imprensa. Ao encontrar a filha Patrícia Abravanel, disse que, se soubesse que ela estaria lá, teria entregado a missão de comandar o programa a ela. "As pessoas iam me matar. Elas vêm aqui só pra te ver, imagine dar de cara comigo?", rebateu a herdeira.

Por falar em Patrícia Abravanel, sua Máquina da Fama vai bem, obrigada, no Ibope, dando a vice-liderança ao SBT no horário. Em São Paulo, a média de março ficou em 6,3 pontos, ante 5,2 da Record.

O reforço de chamadas de Babilônia, sempre ressaltando cenas de romance, começam a fazer efeito para a audiência da novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Em São Paulo, a média de quinta-feira ficou em 25 pontos de audiência. Ainda é um patamar baixo para novela das 9 na Globo, mas já representa 2 pontos a mais que o saldo da quinta-feira anterior.

No Rio, a receptividade a Babilônia é melhor. O capítulo de quinta-feira obteve 30 pontos de média, o que representa 4 pontos a mais que a quinta anterior. O saldo desta semana, de segunda a quinta, foi de 31 pontos, 1 a mais que o mesmo período na semana anterior.

Fazendo ponta. Ex-jogador e atual comentarista do SporTV, Roger Flores posa com Tamara Taxman e Ronaldo Reis, após gravar participação especial na série Detetives do Prédio Azul, do canal Gloob. No enredo, ele é juiz de um campeonato de embaixadinhas. No ar, em agosto.