Ibope consolida saldo da Copa, da TV à web

CSI à moda do Projac. Luana Piovani será Vera, psiquiatra forense que terá sua inteligência desafiada pelo serial killer Edu (Bruno Gagliasso) no novo seriado de suspense da Globo, Dupla Identidade. Com enredo de Glória Perez, a bonitona comanda o núcleo investigativo, ao lado do delegado Dias (Marcello Novaes). Estreia em setembro.

Daniel Zukerman, o Impostor, do Pânico na Band, conseguiu pegar o mesmo voo de Felipão, de São Paulo a Porto Alegre, e foi ganhando apoio dos demais passageiros até conseguir se sentar na poltrona ao lado do técnico. Ajustes feitos, o gaúcho não teve como escapar do Talk Show nas Alturas, quadro do programa.

Gol 2. Durante a gravação, Zukerman pedia palmas à plateia - no caso, os outros passageiros do voo -, sendo prontamente atendido. "Felipão, você acha que o Dunga está ferrado de assumir a seleção?", perguntou-lhe o emissário do Pânico.

Gol 3. "O Felipão é muito bravo e o mais legal foi que os passageiros me ajudaram, se expressaram para me ajudar de todas as formas, cedendo lugares e exclamando: 'Felipão, fala com ele!' e batendo palmas!", conta Zukerman. A cena vai ao ar neste domingo, às 21h, na Band.

Abra suas asas. Na onda da nova novela das 6, Boogie Oogie, que se passa na década de 1970, a Globo lança um aplicativo que permite ao internauta criar capas de vinil customizadas.

Solte suas feras. Outro aplicativo inspirado pela substituta de Meu Pedacinho de Chão, que se despede do horário hoje, é o Boogie Oogie - Fotos, que rende álbuns com filtros e luz de discoteca, mais cores psicodélicas.

Por falar em Boogie Oogie, a festa de lançamento da novela, amanhã, no Espaço Franklin, centro do Rio, terá um camarim com acessórios inspirados em John Travolta e Karen Lynn Gorney no filme Os Embalos de Sábado à Noite. Todos serão convidados a entrar na vibe dos anos 70.

A 2ª temporada de O Negócio, série nacional da produtora Mixer para a HBO, entra no ar ainda este mês. O canal já apresenta o primeiro episódio a jornalistas no dia 11.