Ibope confina 80 eleitores para debate

R$ 24 milhões

é o preço de tabela de cada uma das seis cotas de patrocínio do Band Folia, o carnaval da Band em Salvador. Até agora, quatro cotas foram vendidas.

"Meu marido tinha sido preso. Como não sabia fazer nada, só dançar, fui ser garota de programa." Rita Cadillac a Abujamra no Provocações de hoje, às 23 h, na Cultura

Chaves e Chapolin, curinga do SBT e garantia de audiência há 25 anos, não são mais exclusividade de Silvio Santos. O Cartoon Network, que já exibe a animação das séries, avisa que, dia 1.º estreia as clássicas versões com atores criada por Roberto Gómez Bolaños: no ar de segunda a sexta-feira, às 9h30 e às 20h.

Por falar em SBT, a emissora prepara toda a programação de 2011 sob o pretexto de seus 30 anos. A efeméride é para agosto, mas todos os títulos em produção vão ganhar o mote balzaquiano desde o início do calendário.

A Globo comemora a audiência de S.O.S Emergência em seu retorno à tela, anteontem. A série, que correu o risco de ser cancelada, bateu seu recorde de audiência: 17 pontos no Ibope, S.O.S Emergência, aliás, venceu o reality show da concorrente. A Fazenda, da Record, que vai muito bem na fita e marcou 14 pontos no Ibope da Grande São Paulo.

Valorizado pela Band, o show de improviso ganha holofotes no 26º Salão Internacional do Automóvel que começa amanhã, em São Paulo: a trupe do É Tudo Improviso fará cinco apresentações diárias no estande da Fiat. Ideia da agência Leo Burnett.

A Sony exibe, quinta-feira, às 22 horas, o episódio de 30 Rock que foi ao ar ao vivo e sem edição nos EUA. A atração, vista por 6,7 milhões de telespectadores, recebeu atores como Matt Damon (Trilogia Bourne) e Julia Louis Dreyfus (Seinfeld e Old Christine).

Zumbis vão passear por várias cidades do mundo hoje, de Nova York a Roma, e São Paulo está na lista. O evento faz parte da divulgação da série The Walking Dead (Os Mortos-Vivos), produção da rede americana AMC (Mad Men e Breaking Bad) e distribuída aqui pela Fox, que entrará no ar no dia 2.