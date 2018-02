Ibope começa a medir TV em tablets e PCs

Pitaco. Da estreia do novo formato até aqui, o Fantástico reduziu, mas não extinguiu, a ideia de convidar alguém para a reunião de pauta filmada do programa. Neste domingo, tem Marcelo Serrado, que logo fará a 3ª temporada da série A Mulher da Sua Vida.

A Globo trabalha com a ideia de exibir no final do ano a série Os Experientes, obra em quatro episódios, já gravada, de Fernando e Quico Meirelles, via O2 Filmes.

Aliás, Os Experientes conta com breve participação de Goulart de Andrade, jornalista que abrigou as primeiras produções de Fernando Meirelles na TV, nos idos do Olhar Eletrônico, via Comando da Madrugada.

Médicos, boa série vista pelo GNT, poderá ganhar segunda temporada. A ideia está em negociação com a produtora Cinegroup.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A figura mais xingada deste País - e de vários outros - será alvo de série em cinco episódios no History Channel: Um Contra Todos, com histórias reais de árbitros de futebol, tem estreia prevista para o fim do ano. Cada episódio abordará um tema na vida do profissional.

O canal Boomerang, do grupo Turner, passa por estudos diversos que devem resultar no seu reposicionamento. A tendência é que seu perfil se torne mais infantil e menos teen, tendo as meninas como alvo - até para não concorrer com o Cartoon, do mesmo grupo.

Tatá Werneck grava no dia 27 sua primeira participação na nova temporada do Vai que Cola, sitcom do Multishow.

Semifinalistas nesta edição do The Ultimate Fighter Brasil, reality show da Globo, os oito lutadores classificados para a próxima fase do programa terão chance no ringue da final: ao vivo, dia 31, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A Vida da Gente, novela das 6 exibida aqui sem muito barulho, continua fazendo boa carreira internacional para a Globo. Agora, estreou no canal TDM, de Macau, canal público aberto com programação 24 horas em português.