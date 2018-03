Ibope balizará 7 praças em novo real time

O contrato que põe Gontijo na tela da Record, no entanto, foi feito por obra certa, como o ator fez em Insensato Coração. Fará par com Bianca Rinaldi, a atriz xodó da casa.

Ainda à espera de um acordo financeira entre o jurídico da TV Esporte Interativo e os advogados do goleiro Bruno, em torno da entrevista gravada com ele, Jorge Kajuru estreia seu programa de entrevistas, o Kajuru Pergunta, com Romário. No mesmo canal, terça-feira próxima, às 23h.

Na conversa, Romário revela, conta Kajuru, um segredo seu com Ricardo Teixeira que, há sete anos, prometera guardar até a morte.

Red carpet no VMB, a missão: Didi e Jana Rosa foram escalados para comandar o esquizofrênico, mas nem por isso menos glamouroso, tapete vermelho da festa do videoclipe nacional.

Café colonial servido em mesas comunitárias, a fim de retratar o sul do País, dará o tom à festa de lançamento da nova novela das 6 da Globo, A Vida da Gente, que teve cenas rodadas em Porto Alegre. O evento será no La Luna, São Paulo.

A Record comemora no dia 27 os 58 anos do Canal 7 de São Paulo, quatro anos de Record News e dois do portal R7. Tudo junto.

Você É o Dono, e não mais Por Conta Própria, é o batismo final do novo quadro de Max Gehringer no Fantástico. Estreia em outubro.

Chico Pinheiro e Mariana Godoy apresentam hoje, pela última vez juntos, o SPTV 1, em clima de despedida mesmo. Chico estreia segunda no Bom Dia Brasil, e ela, no Jornal das Dez, GloboNews.

Adriana Araújo posa na fachada das instalações de imprensa dos Jogos Panamericanos de Guadalajara, o IBC, onde o time da emissora continua a desembarcar pelos próximos dias.

"Essa década inteira eu tava bêbado" Paulo Cesar Peréio a Danilo Gentili, anteontem, no Agora É Tarde, sobre o período do filme Eu Te Amo, lançado em 1981.

O Ibope anuncia para o início de outubro um serviço inédito na medição de audiência em tempo real no País: passa a fornecer a média, e não apenas os números isolados, de audiência das sete cidades que hoje dispõem de pesquisa instantânea: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Recife. Isso significa que um apresentador disposto a guiar seu programa ao vivo com um olho no monitor do real time do Ibope terá uma dimensão nunca antes alcançada no mesmo instante em que está no ar. Até aqui, o sujeito que quisesse checar seu ibope para além da praça paulista, onde a publicidade é mais latente, tinha de ver mais de um monitor em segundos.

Eis a casa da notícia do Pan