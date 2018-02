Ibope baixo provoca o fim do 'Sítio do Picapau Amarelo' As páginas da mais recente história de Monteiro Lobato na televisão serão viradas pela última vez hoje. Chega ao fim o novo Sítio do Picapau Amarelo, que estreou em 2001. Dona Benta, Tia Nastácia, Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde de Sabugosa vão ser despejados por conta da audiência do programa, que ficou abaixo da expectativa. A atração, que cravou média de 15 pontos no auge, agora sofre para manter média de apenas 6 pontos no Ibope. ?O Sítio do Picapau Amarelo sai da grade assim como aconteceu antes. O programa estreou em 1977, saiu (do ar) e voltou em 2001. É uma forma de descansar a atração. Ela não está na programação de 2008, mas nada impede que volte em 2009 ou 2010?, argumenta a Central Globo de Comunicação. A turma sai de cena, mas continuará no imaginário da atual geração de telespectadores e dos fãs das antigas, que acompanharam a saga da atrevida boneca de pano e companhia na extinta Tupi na década de 1950 e na Globo de 1977 a 1986. A obra de Monteiro Lobato ganhou quatro versões para a televisão. A TV Tupi a levou ao ar pela primeira vez em 1952. Band e Cultura também transmitiram. A Globo se rendeu à história de 1977 a 1986. Em 2001, o novo ''Sítio'' da Globo tinha Nicette Bruno como Dona Benta. Em 2006, Suely Franco foi avó de Narizinho. As informações são do Jornal da Tarde