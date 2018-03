Ibirapuera recebe Antunes e Aydar Arnaldo Antunes e Mariana Aydar são os convidados do maestro Amilson Godoy e seu Grupo Sinfônico Arte Viva para um concerto gratuito amanhã, às 11h, no Parque do Ibirapuera. Serão mostradas canções conhecidas dos dois intérpretes e ainda trechos que farão uma homenagem a Renato Russo, já apresentados no Rock in Rio durante a performance de Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n