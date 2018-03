Ian McKellen, ator de 'O Hobbit', anuncia que tem câncer

O ator Ian McKellen, que interpreta o personagem Gandalf nas trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, disse em entrevista publicada na terça-feira, 11, que há seis ou sete anos sofre de câncer na próstata, mas que a doença não causa risco à sua vida.

"Quando você o tem, é preciso monitorar e ser cuidadoso para que não se espalhe", disse McKellen, de 73 anos, ao tabloide britânico The Daily Mirror. "Mas, se ele estiver contido, o câncer na próstata não é grande coisa."

Representantes do ator em Londres não estavam imediatamente disponíveis para comentarem a entrevista.

McKellen, um dos mais respeitados atores britânicos, e conhecido também por sua participação na série X-Men, disse que "muitíssimos homens morrem, mas é um dos cânceres que são totalmente tratáveis".

"Sou examinado regularmente e ele está contido, não está se espalhando. Não passei por nenhum tratamento", acrescentou.

O ator contou que temeu pelo pior ao saber do diagnóstico. "Você engole em seco quando escuta a notícia. É como quando você vai para um exame de HIV, você diz: ‘Arghh, será o fim do caminho?'. Já ouvi falar de pessoas morrendo de câncer de próstata, e são os azarados, as pessoas que não sabiam que o tinham até que ele saísse arrasando. Mas na minha idade, se ele é diagnosticado, não ameaça a vida."

A primeira parte da trilogia O Hobbit, baseada na obra literária de J.R.R. Tolkien, estreia nesta semana no circuito mundial de cinema.