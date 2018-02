Ian McEwan fala sobre seu novo romance 'Serena' na Flip

Não se trata apenas de suposição. Em entrevista à reportagem, McEwan confirmou a suspeita de que não concebeu a personagem Serena apenas com uma traidora de romances de espionagem como os de Ian Fleming ou John Le Carré. Sua meta é mais ambiciosa: confundir o leitor sobre quem está no comando da história, se o escritor ou a voraz leitora Serena. O livro, afinal, pode ter sido escrito pelos dois, ela e o escritor traído, que eventualmente estão juntos e casados, 40 anos depois. "Tudo começou com um lembrete que deixei para mim mesmo num caderno de notas: escrever um romance no qual um homem tenta se livrar de uma mulher", conta McEwan.

Ele passou cinco anos pensando nessa nota e refletindo sobre o papel do escritor como leitor de mentes alheias, um espião capaz de saber mais sobre o outro do que ele mesmo, embora perca essa habilidade quando se envolve com o outro. Uma relação amorosa, diz ele, é sempre é um caso de espionagem. Nele, os parceiros, dominados pela desconfiança mútua, escondem algumas particularidades com medo de perder um ao outro. A vida real, portanto, não se diferencia muito da ficção. Em ambas, o poder de alguém que julga atos alheios e espiona para se colocar no comando da situação exige do candidato mais que uma mente brilhante. Requer um comandante (ou um narrador) cheio de truques, capaz de seduzir.

McEwan confirma não ter o menor pudor em usar esse talento para manipular o leitor. Gosta imensamente disso, confirmando a estratégia na mesa de debates com a escritora norte-americana Jennifer Egan, na tarde de sábado. Mais que espionar os outros, Serena parece ter o propósito de promover um exame retrospectivo da geração de McEwan, marcada pela paranoia da Guerra Fria e o fracasso de estilos de vida alternativos. "Nos anos 1970 morava num apartamento minúsculo, tinha dois pares de meia e só os livros que podia carregar", conta o escritor. Hoje tem uma bela casa de verão do século 17 em Buckinghamshire com um jardim cuidado por um alemão.

O truque que McEwan usa para se disfarçar aparece logo nas primeiras linhas de Serena, que parece narrado pela própria, até que, no epílogo, o leitor é surpreendido. Diante do público que lotou a Tenda dos Autores para acompanhar seu debate, ele acabou revelando o final do próprio livro, para ele um happy ending. Afinal, espiã e escritor acabam se casando e se fundindo numa única pessoa, a do narrador. Sorte deles. McEwan lembra que os personagens de seus livros anteriores não chegaram a esse ponto. "Todos acabam morrendo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.