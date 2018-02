IAB anuncia seus premiados em 2012 O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) anunciou os vencedores da Premiação IAB 2012. O Prêmio João Batista Vilanova Artigas, categoria que estreia nesta edição, foi concedido à arquiteta Elisabete França, responsável por projetos de urbanização de favelas na capital paulista. O Studio SC, projetado por Marcio Kogan, mereceu menção honrosa na categoria melhor edifício construído. O prêmio de melhor projeto foi para Luciano Margotto. Na categoria restauro, os agraciados foram Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz e Gabriel Grinspum. Desde 1968, o prêmio destaca as melhores produ-ções do Estado de São Paulo.