<i>A Encenação de São Vicente</i> faz 25 anos Desta segunda-feira a domingo será apresentado A Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, considerado o maior espetáculo teatral do mundo realizado ao ar livre, em praia. Este ano, a montagem completa 25 anos e tem na direção Abílio Tavares. Os números que envolvem o espetáculo são estratosféricos: reúne cerca de 8 mil pessoas a cada sessão, 3 mil peças de figurino para 800 atores entre 5 e 89 anos da comunidade de São Vicente, 75 contra-regras e 5 mil metros quadrados de área de palco, no caso, de areia. Bianca Rinaldi, Taumaturgo Ferreira e os atores do Grupo Galpão, Teuda Bara e Rodolfo Vaz, participam da encenação. Mais informações no site www.saovicente.sp.gov.br .