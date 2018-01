I Salão de Belas Artes de São Paulo vai até o dia 27 O paulistano pode conferir até o dia 27 deste mês no Porão das Artes, no prédio da Fundação Bienal de São Paulo, a exposição dos artistas selecionados do I Salão de Belas Artes de São Paulo. Na mostra estão expostas 260 obras, entre pinturas e esculturas, de 160 artistas. O objetivo do I Salão é revelar novos talentos da arte figurativa. As obras expostas foram escolhidas por um corpo de jurados entre 906 trabalhos de 356 artistas. Os vencedores do I Salão receberam uma medalha de ouro e um prêmio de R$ 6 mil. Também foram distribuídas medalhas de prata, bronze e menções honrosas. O evento prestou homenagem aos pintores figurativistas Djalma Urban, Durval Pereira e Carlota Lopes. As obras expostas foram escolhidas por um corpo de jurados, entre 906 trabalhos de 356 artistas. O I Salão de Belas Artes é uma seqüência do tradicional Salão Paulista de Belas Artes, evento com 74 anos.