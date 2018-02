Humorista Jon Stewart apresentará o Oscar pela segunda vez O humorista político Jon Stewart vai apresentar a cerimônia do Oscar em fevereiro pela segunda vez, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira. "Estou emocionado pelo convite para apresentar o Oscar pela segunda vez porque, como dizem, é na terceira vez que a gente acerta", brincou Stewart em um comunicado divulgado pela organização do prêmio. Stewart, de 44 anos, apresentou a maior honraria de Hollywood em 2006. O Oscar deste ano foi apresentado por Ellen DeGeneres. A 80a cerimônia do Oscar acontecerá em Hollywood em 24 de fevereiro. Stewart apresenta o "The Daily Show", um influente telejornal "falso" que vai ao ar pela emissora a cabo Comedy Central nos EUA e é retransmitido pela CNN no Brasil. (Por Dean Goodman e Peter Henderson)