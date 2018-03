Humorista da MTV tem 2 CDs prontos para serem lançados Os 15 minutos de fama mascarada de Kiabbo da Silva, o parceiro do ator Marcelo Adnet no programa 15 Minutos, da MTV, começam a dar as caras. Por trás do personagem que só surge com máscaras na atração está Felipe Ricotta, de 26 anos, cuja função é interagir com Adnet, o ?âncora?, tocar violão e contar piadas. Mas Ricotta também tem os seus momentos de protagonista. E é a música, não o humor, a sua especialidade. Ele possui dois CDs solos prontos para serem lançados, além de outro com sua antiga banda, a Carol Azevedo, ainda na gaveta. ?Componho desde os 15 anos. Com a banda Carol Azevedo, fiz músicas de punk-rock. Agora, quero seguir carreira solo?, conta. Antes de entrar na MTV, Ricotta escrevia para uma dezena de sites de música, até que decidiu enviar um e-mail para a emissora. ?Escrevi: ?Estou indo para São Paulo (ele é do Rio) para mudar o mundo.? Eles acreditaram e me convidaram para trabalhar lá?, brinca. Na MTV, foi roteirista por dois anos, até que começou a participar do 15 Minutos. ?Só não queria mostrar meu rosto. Não queria aparecer.? Mas acabou aparecendo depois que a imprensa descobriu a identidade secreta de Kiabbo - e a projeção de sua música ganhou fôlego. Além de disponibilizar no seu MySpace algumas canções do disco Você Não Entendeu Porra Nenhuma, Ricotta adotou um sistema de downloads remunerados. ?Vendo a R$ 5 cartões com senhas. Com eles, as pessoas podem ir ao site e baixar todas as músicas. O próximo passo é lançar o álbum físico, talvez pelo selo Bolacha Discos, em parceria com a minha empresa, a Ricotta Produções. Mas não sei quando isso vai acontecer.? As informações são do Jornal da Tarde.