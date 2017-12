Humorista britânico Sacha Baron Cohen, o Borat, será pai

A noiva do humorista britânico Sacha Baron Cohen, mais conhecido por seu popular personagem Borat, do filme Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, a atriz australiana Isla Fisher, vai ser mãe. A confirmação aconteceu durante a entrega do MTV Movie Awards na madrugada da segunda-feira, 4, em Los Angeles, na qual a atriz foi vista com uma silhueta um tanto diferente. O casal foi visto sendo parabenizado por amigos, e os dois faziam contínuas carícias na barriga da atriz. Tanto para a revista People como para as revistas de fofocas, estes fatos representam a confirmação da notícia. "Não vou negar", teria dito Isla, de 31 anos, a um jornalista. Trata-se do primeiro filho do casal que está adiando seus planos de casamento por conta do grande êxito de Borat. O falso documentário foi um dos grandes sucessos de 2006, atacado entre quem considera seu humor excessivamente cru ou aqueles que ficaram ofendidos, mas respaldado por uma bilheteria que superou os US$ 128 milhões nos Estados Unidos, para uma produção que custou US$ 18 milhões. Sacha Baron Cohen, de 35 anos, recebeu na cerimônia dos MTV o prêmio de melhor interpretação cômica por Borat e melhor beijo, na cena com Will Ferrell em Ricky Bobby: A Toda Velocidade.