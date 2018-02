Humor tipo exportação

O típico programa de viagem que a TV produz nas figuras de Álvaro Garnero, Amaury Jr. e até Didi Wagner só virá à tona no Adnet Viaja, nova atração de Marcelo Adnet na MTV, em tom de paródia. Não será essa, no entanto, a essência do formato que estreia com a série especial Adnet em Londres, no dia 31, às 22h45, no contexto da Olimpíada. "As paródias ocupam 1% do programa, são só um tempero", conta o humorista.

"A grande proposta do programa", contou ele ao Estado antes de embarcar para a Europa, "sou eu mergulhando na cultura local, e quando digo cultura local não é experimentar um prato e ir a uma praça, é prezar o contato com as pessoas, com os artistas, a música, o rádio e a TV da região." Com um adendo que faz toda a diferença: aonde vai, Adnet fala a língua local. Expert em inglês e espanhol, o humorista estudou russo quando era adolescente e aprendeu o papiamento quando foi a Curaçao, em 2010, em férias. No momento, estuda o glossário básico - "Como vai?", "Quanto custa?", "Por favor", "Obrigado" e outra meia dúzia de vocábulos - do idioma bósnio.

Bósnio? Sim, o plano é cruzar a Bósnia assim que a Olimpíada acabar. A agenda naquele país já tem até a confirmação de um encontro com um jovem músico do pedaço. De lá, Adnet faz Itália e Portugal, onde promete falar português luso.

Antes disso, a MTV exibe duas edições do Adnet em Londres (dias 31 de julho e 7 de agosto) e a participação do humorista no Furo MTV, que terá 13 edições gravadas lá, com Dani Calabresa, senhora Adnet, e Bento Ribeiro. A equipe conseguiu ingressos para nove eventos e promete mostrar os Jogos pela ótica da torcida, sem entrar na disputa por credenciais de imprensa. "Olimpíada não é só na Record, não", avisa Adnet.

Caribe. Em 15 de agosto, enquanto o Adnet Viaja estiver cumprindo gravações pela Europa, a MTV põe no ar a temporada registrada entre o final de junho e início deste mês em Miami, Jamaica, Aruba e Curaçao, onde ele voltou a exercitar o papiamento. Em cada destino há pelo menos um encontro com algum artista local, como acontecerá agora na safra europeia. A receita do Adnet Viaja foi obra acertada entre ele e a MTV na última renovação de contrato, válida só para este ano. "Queria me surpreender e surpreender o público, fazer alguma coisa diferente", comemora, ressaltando a dificuldade que é, para um canal de recursos modestos como a MTV, bancar um projeto como este.

A aposta da MTV foi bem endossada pelo sucesso do vídeo que Adnet gravou pouco depois de voltar das férias em Curaçao: um show em stand up todo falado em papiamento. O link (http://you tu.be/fJ_ICPJdU4k ), teve mais de 100 mil visualizações em ilhas que, somadas, possuem pouco mais de 300 mil habitantes.

No expediente recém-produzido no Caribe, Adnet viajou só com mais três pessoas. Exígua, a equipe dividiu todas as tarefas, de carregar bagagens e equipamentos a descarregar cartões com imagens gravadas ao longo do dia nos computadores, já no hotel, ao final de cada jornada. "É uma empreitada quase circense, porque nós éramos quatro pra fazer tudo." Mala vai, mala vem, a trupe trocou um violão no aeroporto da Jamaica. "O músico jamaicano levou o nosso, e só fomos perceber no hotel seguinte que o nosso violão não era aquele". Não houve como desfazer a troca.

Em Miami, Adnet acabou gravando o talk show de um artista de stand up com quem tinha só um encontro informal marcado. De modo geral, muito pouco do que aconteceu foi planejado. "A gente nunca sabia o que ia acontecer, nunca tinha certeza se conseguiria entrar em determinado lugar, se seria assaltado, se seria barrado." A MTV editou dois programas por cidade, o que fará da temporada no Caribe uma série em oito episódios. Mas, como o material é farto para tão pouco espaço, vá lá, a internet está aí para isso e a MTV preza cada vez mais esse casamento pontocom. "O programa tem meia hora, e temos 6 ou 7 horas gravadas em cada lugar, muita coisa vai para o site", conta.

O Adnet Viaja, na definição de seu criador, é mais um programa de viagem, com conhecimento da cultura local por meio das pessoas, do que um programa humorístico, mas é evidente que o humor faz parte do show. Na temporada do Caribe, Adnet viajou com dois de seus personagens, o ricaço Marco Gracco e a doméstica Tia Creuza, encarregando-se da própria maquiagem.

Se outras temporadas virão após a Europa, quem sabe? Adnet só volta a fazer planos depois de setembro. No ano passado, o carioca de mil faces e timbres vocais foi bem assediado pela Globo. Este ano, segundo ele, ainda não foi procurado por outro canal. "Não vou pensar em renovação de contrato agora. Tenho 10 voos pra fazer, a maioria dentro da Europa, 10 programas, mais o Furo MTV, muitos hotéis diferentes, muito equipamento, muito deslocamento, muita saúde."