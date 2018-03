Humor ingênuo e violento

Moe Howard era o líder do grupo e irmão de Shemp e do carequinha Curly, disparado o mais engraçado de todos. No começo, o trio era uma dupla - em 1923, os nova-iorquinos Moe e Shemp brilhavam no teatro de vaudeville. Cinco anos depois, conheceram Larry Fine, época em que já ensaiavam estrear no cinema.

Em 1930, Shemp deixou o grupo para cuidar de seus negócios, sendo substituído pelo irmão caçula, Jerome Howard, que adotou o pseudônimo de Curly. O trio tinha como nome artístico The Racketeers (Os Bagunceiros) e fez alguns filmes, sem atrair grande atenção. Mesmo assim, atraiu um dos produtores da Columbia, que decidiu investir em uma série de comédias curtas e amalucadas. Também mudou o nome do grupo para The Three Stooges (Os Três Patetas). Foi o toque de Midas: até 1958, foram quase duzentos episódios, dirigidos por apenas quatro diretores.

Seu humor violento tornou-se referência por conta justamente da ingenuidade - ao invés de assustar, agradava à molecada. Em 1947, aos 44 anos, Curly sofreu um derrame e morreria cinco anos depois. Shemp voltou, mas morreu em 1955, aos 60 anos. Foi substituído por Joe Besser, que não agradou e logo foi substituído por outro gordinho, Joe de Rita, que adotou o nome de Curly Joe. Larry e Moe morreram em 1975.