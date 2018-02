Humor e amor

Como uma espécie de Lamartine Babo moderno, entre o humor e o amor, Eduardo Dussek prefere os dois. Quem foi à gravação do DVD Dussek É Show, no fim de junho, saiu do Teatro Oi Casa Grande com o maxilar doendo de tanto rir. Em toda a primeira parte e no desfecho, ele, acompanhado apenas de seu piano, escancarou sua verve de grande entertainer. O show é uma espécie de stand up comedy musical, estilo no qual o cantor e compositor é um dos ícones no Brasil, desde os tempos em que atuava com teatro besteirol, na década de 1980.

O bem montado roteiro do show, todo escrito por ele, repassa êxitos debochados e românticos de seus 30 anos de carreira - como Cantando no Banheiro, Rock da Cachorra, Nostradamus, Aventura, Brega-Chique e Barrados no Baile -, e traz canções recentes, como o fado Pilosofia Vurtuguesa e a marchinha Politicamente Incorreta, em que fez dueto com Preta Gil. Entremeando as canções, ele diz textos bem-humorados sobre diversas situações: desde o movimento gay, a corrupção na política brasileira, seu "impublicável público", o fim do mundo. Também faz homenagens sérias ao padrinho musical Gilberto Gil e ao assíduo parceiro Luiz Carlos Góes.

Sozinho ao piano, Dussek se basta para entreter o público por mais de duas horas. Porém, o show - que o Canal Brasil exibe em setembro, paralelamente ao lançamento em DVD pela gravadora DeckDisc - ainda contou com a atuação marcante de Ney Matogrosso em dois clássicos sensuais de Dussek lançados por ele: o cool jazz Seu Tipo e a marchinha Folia no Matagal, que abrem a segunda parte, mais romântica.

Dussek não poupa ninguém, seja mãe, avó, jornalistas ou seu fiel fã-clube da terceira idade. "Quando comecei a ver um monte de cabeças brancas na plateia dos meus shows percebi que meu público estava morrendo", observa. Na verdade, ele vem seriamente investindo na renovação de seu público, que é bem misturado. "Isso que eu conto é verdade. Chegou uma hora em que virei darling da terceira idade. Os projetos que vinha fazendo (Carmen Miranda, Dussek de Quinta, Sassaricando), entre 1999 e 2009, eram naturalmente dedicados com o maior prazer a esse público. Mas essa terceira idade que frequenta meus shows é muito louca. Agora a galera que entra no meu Facebook varia entre os 25 e 50 anos e tem até gente de 18, 15 anos. Eu provoquei isso. Sou um artista atual, não vivo preso ao passado, o negócio é projetar o futuro."

Embora Dussek É Show tenha um certo ar de retrospectiva - até no formato voz e piano, que ele fazia no começou da carreira, quando surgiu de fraque e bermuda tocando Nostradamus num festival da TV Globo - e atuações teatrais, ele tem outras formas de se expressar, com diversos tipos de show com banda, mais dançante e menos teatral. Afinal, como diz, "ficar deitando em louro antigo é cheirar a naftalina".

No entanto, como seus discos antigos, que pertencem à gravadora Universal, permanecem inéditos em CD (exceto Olhar Brasileiro), ele planejou regravar parte daquele repertório num álbum duplo com 36 faixas. O CD iria se chamar Dussek, Amor e Humor e teria metade de regravações e metade de material novo. O projeto acabou virando O Tao do Dussek, com 20 faixas, lançado pela gravadora dele, "para atender ao público dos shows". O disco vai ser relançado pela DeckDisc com menos faixas e parte do repertório estará nesse que será seu primeiro DVD solo.

Otimista convicto, ele se vê sempre recomeçando a cada trabalho. "Não sei nada, estou sempre revendo meus conceitos e o Ney é muito parecido comigo, musicalmente então não para. Isso é que dá a jovialidade da pessoa."