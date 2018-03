Humor dá as caras na TV

Falta gente para fazer rir ou falta disposição para contar outra piada? Ao cobiçar Marcelo Adnet da MTV e abrir mão dos profissionais que tem em casa, a Globo expõe uma lacuna no seu senso de humor. "A Globo não é mais referência em humor, como sempre foi", afirma o diretor de programação da MTV, Zico Góes, com a autoridade de quem tem visto seus talentos serem assediados por pelo menos três emissoras na atual temporada - além de Adnet (Globo), a MTV acaba de perder Daniela Calabresa para a Band e tenta convencer Tatá Werneck a recusar proposta do Multishow.

"As maiores referências do humor na televisão não estão mais lá e sempre estiveram, desde os antigos - Jô (Soares), Chico Anysio, até Cassetas, TV Pirata, Brasil Legal, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães." Zico cita ainda a falta de projetos para Bruno Mazzeo, que foi bem-sucedido no canal Multishow com o Cilada, mas teve seu programa na Globo, Tudo Junto Misturado, interrompido.

Como nome que ainda funciona para a Globo, o diretor menciona Alexandre Machado, roteirista de Os Normais e de séries como Os Aspones, Macho Man e Como Aproveitar o Fim do Mundo. Não por acaso, Machado agora escreve uma comédia policial que terá três protagonistas - um deles estaria reservado ao próprio Adnet. Outro, já certo, é Leandro Hassum. A nova série reprisa os créditos do trio que une Machado a Fernanda Young, sua mulher, e o diretor José Alvarenga Jr. desde Os Normais. Para Alvarenga, o recesso do Casseta não significa crise no humor da casa.

"Eu acho que a gente continua sendo referência", rebate o diretor da Globo. "O cinema brasileiro segue o que a gente faz", diz ele, referindo-se à safra de comédias que tem garantido as melhores bilheterias do cinema nacional. Mas Alvarenga amplia o debate para além do humor de esquete: "Não faço esquete, só faço seriado". Se Adnet está reservado ao seu projeto? "Não posso falar nada sobre isso". Ao citar Hassum em um seriado do casal Machado-Young, sob direção sua, no entanto, celebra a mescla de estilos que está por vir no novo programa.

"Um SNL (Saturday Night Live) é representado um pouco pelo estilo do Adnet e um pouco pelo Zorra Total", acredita Alvarenga. "Nesse sentido, o barato é a mistura de gêneros e é nisso que estamos apostando", diz. Alvarenga adianta que não se trata de sátira, tipo Loucademia de Polícia. "Acho que estamos fugindo do lugar comum", aposta. O programa está previsto para as noites de sexta-feira, a partir de abril.

A maior moeda de persuasão da MTV para reter seu elenco não é dinheiro. É a liberdade de criação que o canal, até por sua natureza segmentada, oferece. "A liberdade é inversamente proporcional à audiência", já dizia o casseta Cláudio Manoel, há alguns anos. A Globo, no entanto, que já teve muito mais ibope nos idos do TV Pirata, (1989-1993), hoje enfrenta as restrições da cartilha politicamente correta, o que inclui restrições de sátira ao próprio elenco e aos anunciantes, como fazia o TV Pirata.

Eram dias de maior hegemonia, mas também de menor concorrência. Zico Góes vê o TV Pirata quase como um acidente no percurso da Globo, emissora cuja audiência gigantesca conspira contra correr riscos. "É surpreendente que eles tenham feito um TV Pirata e mais surpreendente ainda que tenham feito o Casseta e Planeta, com um elenco que nem era de atores, no começo era até meio trash, completamente fora da curva deles, e acho que ao longo dos anos acabaram sendo fagocitados pela própria estrutura da Globo."

Na contramão desse diagnóstico, o diretor-geral de Entretenimento da Globo, Manoel Martins, defende a camisa: "Nosso objetivo é surpreender o telespectador oferecendo um maior número de histórias e gêneros diferentes", disse ele, em nota enviada ao Estado pela Central Globo de Comunicação (CGCom). Sobre a ausência dos cassetas e de Renato Aragão na grade de 2013, ressaltou que "a linha de humor sempre foi muito importante na estratégia de programação e não se limita aos programas citados.