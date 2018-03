Humor contra o medo

CAROL BENSIMON

Embora Lorrie Moore tenha começado a escrever seu último romance, Ao Pé da Escada, antes do 11 de Setembro, é difícil encontrar algum comentário sobre o livro que não o aproxime do evento. Não se trata, no entanto, da história de um sobrevivente tentando reconstruir sua vida, da criança prodígio que perde o pai no atentado, ou das últimas horas de um homem no restaurante panorâmico do World Trade Center.

Centrado no distante Meio-Oeste americano, o romance de Moore coloca em cena a jovem Tassie Keltjin, filha de um fazendeiro conhecido por suas peculiares batatas. E Tassie é simplesmente uma garota cujo humor ácido é uma espécie de autodefesa, uma recém-chegada à universidade, que frequenta cadeiras como Degustação de Vinhos e Trilhas Sonoras de Filmes de Guerra enquanto tenta lidar com as inéditas disparidades do mundo adulto.

Mas até o pequeno universo de Tassie reverbera com a ansiedade e a desconfiança que tomaram conta do país pós-11 de Setembro. Nesse sentido, sua relação com a família Thornwood-Brink é provavelmente a fatia mais instigante da narrativa; Sarah e Edward, ela dona de um refinado restaurante francês, ele um pesquisador do câncer, decidem adotar uma criança, e Tassie, a futura babá, os acompanha no delicado processo de adoção. É a ocasião para encontrarmos as tristes mulheres que abriram mão da maternidade, mas que querem garantias de que seus filhos biológicos sejam batizados e crismados.

A situação fica ainda mais delicada quando o casal opta por Mary-Emma, uma criança "metade" afro-americana. O preconceito e o politicamente correto são esmiuçados pela protagonista que nem sempre compreende o que está acontecendo à sua volta em cenas amargamente hilárias.

Outros episódios são menos bem resolvidos, como se as engrenagens do romance apresentassem uma leve falha, ocasionado pelo acúmulo de temas e desfechos. É o caso do envolvimento de Tassie com o suposto brasileiro Reynaldo; o leitor provavelmente não se interessará muito por esses primeiros passos de Tassie no amor, até que Reynaldo se revele uma figura estranha, um impostor. Tarde demais, pois a narrativa anda, e Moore já nos coloca diante de outra situação.

A ligação direta com o 11 de Setembro ocorrerá mais adiante, quando o irmão da protagonista alista-se no Exército e é enviado ao Afeganistão. Seguem-se momentos bastante sensíveis, sobretudo no que diz respeito à relação de Tassie com o meio rural onde foi criada. Alguns deles, no entanto, perdem força em razão do onipresente humor corrosivo da personagem.