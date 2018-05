Humano é o ser em que a mais abjeta brutalidade se combina com o mais abstrato espírito e seu caminho, ou inerente destino, consiste em sistematicamente tomar as decisões que orientem seus passos num ou noutro sentido. Nada acontece automaticamente no mundo humano, tudo é decidido ainda que inadvertidamente. A todo momento fazemos escolhas através dos pensamentos que nos permitimos pensar, das emoções a que nos agarramos para nos sentir vivos e intensos e, também, fazemos escolhas através das atitudes que decidimos tomar em relação aos nossos deveres e direitos. A brutalidade não seria, como pensam, produto da falta de educação ou da miséria, entre os pobres é possível encontrar humanos com infinita maior elevação espiritual do que muitos ricos, que se caracterizam pela ignorância.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nada será sabido de antemão, você terá de fazer os primeiros movimentos para testar na prática se a imaginação é viável ou se por acaso tudo não passava de fantasia. Agora é o momento propício para fazer o teste.

TOURO 21-4 a 20-5

As grandes mudanças da civilização devem ser empreendidas em grupo, porque a força individual seria nula nesse caso. Por isso, é melhor considerar seriamente a natureza das conversas que estão em andamento.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Negociar, o assunto é negociar, especialmente aquelas questões que até agora pareciam impossíveis de superar que ficaram envolvidas em impasse. Sua alma possui o inato talento da negociação, só falta você se envolver.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Agora que passou o período em que a cabeça das pessoas estava quente demais, tornou-se propício levantar as discussões, pois sem elas tudo continuará parado, o que seria motivo de desgaste desnecessário.

LEÃO 22-7 a 22-8

Intuição é aquele primeiro e veloz pensamento que ocorre antes de a mente iniciar o infindável ciclo de considerações racionais. Intuição é o primeiro pensamento que você deve testar na prática para conferir a validade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A tarefa aparentemente impossível é aquela que deve ser empreendida. Todos afirmam que é impossível fazer com que um grupo de pessoas concorde de forma unânime sobre algum assunto, mas isso se tornou necessário.

LIBRA 23-9 a 22-10

Depois de longos dias de tensão será possível garantir um pouco de alívio. É propício buscar conforto, nutrição afetiva e prazer, pois sua alma não apenas merece como também precisa para continuar a luta cotidiana.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A mente humana é potencialmente capaz de compreender tudo, pois seu movimento é de abertura ao infinito. Porém, os preconceitos prejudicam essa capacidade, fechando o entendimento em pequenos e inúteis labirintos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Os sentimentos não podem ser tratados como experiências desconfortáveis, porque são fonte de valiosas informações quando a mente racional se enreda em labirintos e perde o fio da meada. Valorize os sentimentos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Você não precisa demonstrar as mentiras, apenas saber reconhecê-las. Deixe que as pessoas mintam porque provavelmente elas mesmas se enganam e não sabem mais diferenciar a realidade da fantasia. Isso é comum.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Muitas coisas podem ser postas em movimento agora, mas somente algumas têm verdadeiro valor. Sua alma pode resolver essa charada, mas apenas intuitivamente e não com o método usual da razão. Isso requererá atrevimento.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sem atrever-se a dar o primeiro passo para experimentar a intuição, você nunca saberá se tudo era fantasia ou um sonho encarnado para abrir uma porta de acesso a tesouros magníficos. Tudo depende de atrevimento.