Hugh Laurie surpreende e se torna garoto-propaganda de cosméticos

Paris (EFE)- O ator britânico Hugh Laurie, protagonista da série de TV House, é o mais novo integrante do time de embaixadores da marca L'Oréal Paris, com intuito de provar que "usar cosméticos é um ato viril", anunciou nesta terça-feira a empresa.

Laurie, de 52 anos, vai representar a imagem da linha masculina da L'Oréal, Men Expert, que já conta com rostos como Gérard Butler e Patrick Dempsey.

"Hugh Laurie é a síntese perfeita do homem moderno, verdadeiro, sem tabus, forte e que segue suas paixões até o final," declarou em comunicado o diretor-geral internacional da L'Oréal, Cyril Chapuy.

Para anunciar o lançamento, a empresa de cosméticos divulgou um vídeo no qual apresenta o artista como "o embaixador mais 'antimodelo' da história" e o "menos convencional".

O ator afirmou que a princípio pensou "se tratar de um engano", e só depois compreendeu "que a companhia buscava personalidades fortes que gritassem em alto e bom som que usar cosméticos é um ato de virilidade".

O ano de 2011 vem sendo muito produtivo para o ator, que estreou na carreira musical em maio com o disco de blues Let Them Talk.

A L'Oréal já havia surpreendido na escolha de um representante em março, com o anúncio da atleta paraolímpica americana Aimée Mullins, que possui duas próteses nas pernas. EFE