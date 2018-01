Hugh Jackman volta à Broadway Hugh Jackman voltará em 2013 à Broadway para interpretar Harry Houdini. O ator australiano vai protagonizar um novo musical sobre o lendário ilusionista húngaro (1874-1926), anunciaram os produtores do espetáculo. A montagem, que se baseia na vida do mágico, deve estrear na temporada 2013-2014 e será dirigida por Jack O'Brien, vencedor de três prêmios Tony. O texto foi escrito por Aaron Sorkin, roteirista do filme Rede Social, que faz sua primeira obra para o teatro. A música será criada por Stephen Schwartz. Especialista em musicais, o compositor já venceu o Grammy, o Oscar, o Emmy e o Globo de Ouro. / EFE