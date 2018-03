Hugh Jackman e Nicole Kidman começam a filmar ´Australia´ O ator australiano Hugh Jackman chegou nesta segunda-feira, 9, na cidade de Darwin para filmar Australia, um romance de dimensões épicas que também é estrelado por sua compatriota Nicole Kidman, informou a imprensa local. A multimilionária produção é comandada por outro australiano, o diretor Baz Luhrmann, que já havia trabalho com Nicole no musical Moulin Rouge. O filme narra um romance durante o bombardeio japonês a Darwin, e Nicole vive uma aristocrata britânica que contrata Jackman para que ele atravesse a Austrália com um rebanho de duas mil cabeças de gado. A filmagem é dividida entre a localidade de Bowen, no estado de Queensland, e em Darwin, norte da Austrália, onde hoje nesta segunda foram gravadas as primeiras cenas da produção. O diretor de localização do filme, Carl Wood, disse que a filmagem pode causar algum transtorno aos moradores de Darwin, devido ao realismo com que seriam recriados os bombardeios que a cidade sofreu em 1942.