Hugh Jackman é eleito pela People 'o homem mais sexy do mundo' A revista People na quarta-feira apontou o ator australiano Hugh Jackman como "o homem mais sexy do mundo", categoria na qual, em edições anteriores de sua lista anual, colocara George Clooney e Brad Pitt no topo do rol de bonitões de Hollywood. Não foram apenas sua beleza e estatura (1,88 metro) que valeram a Jackman, 40 anos, seu novo título. "Hugh Jackman é realmente tudo: modesto, romântico, bonito até demais e astro do momento. Ele é tão mais do que seus filmes - e isso é sexy", disse Elizabeth Sporkin, editora executiva da People. A revista disse que Jackman maneja armas como os melhores dos heróis de ação de Hollywood e que canta baladas românticas para sua mulher, Deborra-Lee Furness, com quem está casado há 12 anos. Quando não está ocupado suando a camisa na academia, disse a People, ele faz panquecas para seus filhos, Oscar e Eva. O ator já conquistou o público em filmes diversos, desde blockbusters cheios de ação como os filmes "X-Men" até o aclamado pela crítica "O Grande Truque". Ele recebeu um Tony, o prêmio mais importante da Broadway, por seu papel em "The Boy from Oz". Jackman será visto a seguir no drama épico "Austrália", que vai estrear nos EUA na próxima semana. Como "homem mais sexy do mundo", ele fará parte de um grupo que inclui Brad Pitt, George Clooney, Matthew McConaughey e Matt Damon, mas a People disse que Hugh Jackman é diferente dos outros. "Brad é inatingivelmente sexy, George é inteligente-cortês, Matt é sexy do jeito do garoto da casa ao lado, mas o sex appeal de Hugh se deve ao fato de ele ser viril, ter um sotaque lindo e ser muito físico", disse Sporkin.