Hugh Hefner: Hollywood repercute a morte do criador da 'Playboy'

Hugh Hefner, criador da Playboy, morreu na noite desta quarta-feira, 27. O empresário, que revolucionou a cultura e os símbolos sexuais, longe de ser unanimidade, tinha 91 anos e estava na casa em que vivia, na Playboy Mansion West, em Los Angeles. Artistas, colegas e outros profissionais da indústria comentaram a notícia pelas redes sociais.

Veja a repercussão:

"Hugh Hefner. Seu coração estava no lugar certo. Assim como o resto dele" - (Keith Richards, Rolling Stones)

"Descanse em paz, lendário Hugh Hefner! Tenho muita honra de ter sido parte da equipe da Playboy" - (Kim Kardashian West, atriz e modelo)

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 de setembro de 2017

"Encontrei-o pela primeira vez meses antes de Star Wars estrear. Esperava um estereótipo de maluco solteiro, não o amigo leal e bom que ele sempre foi para mim" - (Mark Hamill, ator)

"Um homem grande, empresário e inovador. Seu legado vive" - (Gene Simmons, músico)

"Obrigado por ser um revolucionário e mudar a vida de tanta gente, especialmente a minha. Espero que tenha te dado orgulho" - (Jenny McCarthy, atriz e modelo)

RIP #Hef Thank you for being a revolutionary and changing so many people's lives, especially mine. I hope I made you proud. #PMOY 94 ❤️ pic.twitter.com/sF9ARYgEpw — Jenny McCarthy (@JennyMcCarthy) 28 de setembro de 2017

"Hoje o mundo perdeu uma lenda. Hugh Hefner começou a minha carreira. Por 22 anos eu tive a chance de desejar-lhe feliz ano novo em sua mansão. Vou sentir sua falta" - (Ron Jeremy, ator)

Today the world lost a legend. #HughHefner started my career. For 22 yrs I got to wish him happy new year at his mansion. I’ll miss him. pic.twitter.com/4Aowa1g44z — Ron Jeremy (@RealRonJeremy) 28 de setembro de 2017

"Hefner. Um gigante da influência cultural" - (Elijah Wood, ator)

Hefner. A giant of cultural influence. — Elijah Wood (@elijahwood) 28 de setembro de 2017

"Eu tive muitas conversas incríveis com Hugh Hefner. Era um homem muito interessante. Verdadeira lenda. O fim de uma era!" - (Rob Lowe, ator e produtor)

I had a number of great conversations and with Hugh Hefner. Was such an interesting man. True legend. What an end of an era! — Rob Lowe (@RobLowe) 28 de setembro de 2017

"Hugh Hefner é lembrado corretamente por se rebelar contra o moralismo da direita antes de muita gente, mas por favor não esqueçam que ele tratou mulheres como lixo para fazer isso" - (Jessica Valenti, escritora e jornalista do Guardian e da revista Marie Claire)

Hugh Hefner is rightly remembered for rebelling against right wing moralism before most people, but please don't forget he treated women like garbage to do it. — Jessica Valenti (@JessicaValenti) 28 de setembro de 2017

"Provavelmente uma das únicas mortes na história em que ninguém vai dizer 'ele está num lugar melhor agora'" - (Nick Nevern, ator e diretor)

RIP Hugh Hefner. Probably one of the only deaths in history where no one will say 'he's in a better place now' #RIPHef — Nick Nevern (@NickNevern) 28 de setembro de 2017

"Definição de obscenidade de Hugh Hefner: 'Racismo, guerra, fanatismo, mas sexo, não. Que mundo triste e frio seria este se não fôssemos seres sexuais... Quer dizer, isso é a essência do que somos'" - Bob Saget (ator)