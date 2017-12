Hugh Grant pode ganhar US$ 35 mi por obra de Andy Warhol

O ator britânico Hugh Grant pode ganhar quase dez vezes o que pagou por um quadro do artista americano Andy Warhol se conseguir vendê-lo nesta terça-feira, 13, em um leilão realizado na casa Christie's, de Nova York. Segundo o jornal The Guardian, há seis anos o intérprete de Quatro Casamentos e um Funeral pagou na casa Sotheby's 2 milhões de libras (US$ 4 milhões, no câmbio atual) pelo retrato da atriz Elizabeth Taylor, uma serigrafia de uma série de doze. O mesmo quadro, de 1963, poderia valer agora entre US$ 25 milhões e US$ 35 milhões, o que corresponde a um lucro de US$ 5 milhões por cada ano em que a obra esteve em poder do ator. Além do lucro pessoal que Grant pode obter, o mercado da arte observará de perto os leilões nova-iorquinos desta semana para ver se batem novos recordes de vendas ou se, ao contrário, a bolha começa a esvaziar. A serigrafia que representa Elizabeth Taylor se baseia em uma foto do filme Disque Butterfield 8, protagonizado pela atriz em 1960, e retrata a diva no ápice de sua fama e beleza.