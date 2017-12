HQ traz heróis da Marvel ao lado de soldados no Iraque Heróis são necessários para se sentir em casa. Este é o cerne da revista em quadrinhos The New Avengers - Letters Home. Numa revista que se confunde com a própria mensagem, ela mostra Capitão América, Surfista Prateado, Motoqueiro-Fantasma e Justiceiro numa ?nobre? missão: garantir que os soldados americanos espalhados pelo globo na guerra contra o terror mantenham contato com seus entes queridos e se sintam mais próximos de casa. Na revista, a organização criminosa Hydra - pense aí uma versão em quadrinhos da Al Qeada, Taleban ou ETA altamente sofisticada - rouba um satélite de comunicações americano. Cabe aos heróis liderados pelo Capitão América resgatar o artefato e permitir que os soldados no exterior consigam mandar mensagens de natal para suas famílias nos Estados Unidos. Parte do programa America Supports You (América Apóia Você), do Departamento da Defesa americano, esta é a quarta edição em quadrinhos voltada principalmente para as tropas baseadas no Iraque. Segundo a descrição do website do Exército dos EUA, o programa ?reconhece o apoio dos cidadãos aos nossos homens e mulheres e transmite tal apoio para os membros de nossas forças armadas em casa e no exterior?. De circulação exclusiva entre as tropas americanas, o lançamento da revista está previsto para o próximo dia 20. Gibi X força militar ?Por toda a América, milhares de cidadãos, empresários e grupos - desde escolas locais, estabelecimentos, corporações e organizações nacionalmente conhecidos - estão hospedando eventos e empreendendo projetos para apoiar as Forças Armadas americanas, especialmente em áreas avançadas na Guerra Global ao Terrorismo?, diz o site. A iniciativa definida nos termos do America Supports You é exatamente o que tem feito a Marvel Comics, gigante da indústria de quadrinhos nos Estados Unidos e proprietária dos personagens da revista The New Avengers. Guerra ?global? não é apenas uma característica do heroísmo americano. É a própria essência de sua tradição. Enquanto o Capitão América encarna as cores da bandeira, outros heróis vivem sob o mesmo princípio. Sem ir muito longe, basta lembrar o juramento do herói Lanterna Verde: ?No dia mais claro, na noite mais densa, todo mal sucumbirá a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar?. Se a retórica de gibi parece papo de moleque, é bom lembrar que ela ocupa as mentes da força militar mais poderosa do planeta. Se para se sentir em casa não basta Coca-Cola, para os soldados americanos é preciso fé no seu próprio heroísmo. Nada melhor que um gibi para lembrá-los.