HQ rara mostra político segregacionista dos EUA em campanha

Ethan Persoff, pesquisador e colecionador de quadrinhos americano, divulgou em seu site uma raríssima edição de George C. Wallace for the Big Job, panfleto político escrito e desenhado como as revistas de super-heróis. Produzida em 1961 durante a campanha para governador do Alabama, ela mostrava a carreira e os projetos do então candidato George Wallace, um dos maiores ícones do segregacionismo do século 20. Falecido em 1998 (depois de quatro mandatos como governador do Alabama, entre 1962 e 1982), George Wallace marcou a história com suas posturas controversas. Defendia abertamente a segregação racial, para ele, uma tradição e desejo popular do "velho sul". Entre outros episódios, ficou famosa a imagem em que tentou pessoalmente barrar a entrada de Vivian Malone e James Hood, dois estudantes negros, na Universidade do Alabama em 1963. Nestes quadrinhos, Wallace é mostrado como defensor dos direitos garantidos pela constituição americana, os quais impediam Washington de interferir na maneira de governar seu estado (um relativo equívoco dentro da definição de "república federativa"). Exemplo para sua comunidade, ele é mostrado como um trabalhador de origem humilde, obstinado, bom cristão e que não teme desobedecer ao governo quando está errado. Segundo o dono do site, Ethan Persoff, o panfleto em quadrinhos foi o grande responsável pela vitória de Wallace nas eleições de 61, tempo em que ainda era relativamente desconhecido. Linguagem de massa por excelência, quadrinhos já haviam sido usados como propaganda política por seu predecessor e oponente, John Patterson. Mesmo no Brasil, a idéia não era novidade. Da mesma forma, de maneiras distintas entre si, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek também tentaram alcançar a população usando os quadrinhos, supostamente, um meio de comunicação infantil. Além das idéias de George Wallace, o site de Persoff ainda guarda várias preciosidades tanto em quadrinhos como em jornais. Um deles mostra uma surreal entrevista com o chefe do partido nazista americano em plenos anos 60. Entre as HQs, informativos sobre doenças venéreas, alcoolismo, uso de drogas, além de uma surpreendente história em que o herói Homem-Aranha confessa ter sido vítima de abuso sexual na infância, uma edição produzida pela equipe editorial oficial da revista para fins preventivos.