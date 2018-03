HQ Mix premia os melhores quadrinhos do País nesta quarta

O troféu HQ Mix, maior prêmio dos quadrinhos do País, será entregue durante cerimônia na noite desta quarta-feira, 11. Em sua 19.ª edição, a premiação abrange os mais destacados autores, editoras e pesquisadores em áreas relacionadas aos quadrinhos referentes ao ano de 2006. Em categorias como melhor chargista, melhor site especializado e melhor tese de doutorado, os concorrentes não precisarão esperar até a noite para ouvir seus nomes. Tradicionalmente, a lista dos vencedores é divulgada uma semana antes da realização do evento. Apresentada por Serginho Groisman, a cerimônia consiste em entregar o troféu em forma de moeda furada aos vitoriosos. Este ano, o HQ Mix destaca os autores Gabriel Bá e Fábio Moon como vencedores em três categorias diferentes (entre quatro indicações), além de outros nomes que não são nenhuma surpresa, como Laerte e Angeli. Ainda na linha de favoritos, álbuns de peso como Sandman e Valentina 65-66, respectivamente, nas categorias de Projeto Gráfico e Publicação Erótica, pela editora Conrad. Além dos graúdos, um respeitabilíssimo prêmio por Publicação de Clássico e Edição Especial Estrangeira para a iniciante editora Pixel com os álbuns Corto Maltese - A Balada do Mar Salgado e Corto Maltese - Sob o Signo de Capricórnio. HQ Mix. Teatro do SESC Pompéia. Rua Clélia, 93. Quarta, às 20 horas. Grátis