HP assina com Sony Pictures por DVDs feitos por encomenda A Sony Pictures Home Entertainment se tornou o primeiro grande estúdio a adquirir a licença para a produção e distribuição de títulos de DVD antigos e clássicos pelo serviço de produção por encomenda de DVD da HP, anunciaram as duas companhias nesta quinta-feira. O serviço MOD permite a Sony oferecer um maior número de opções de títulos de catálogos para consumidores pois a HP pode prensar e enviar um único disco à medida que ele é encomendado nos sites afiliados. A Sony não divulgou os títulos--que inclui programas clássicos, filmes estrangeiros e independentes, especialmente programas religiosos e de culinária, e eventos esportivos locais--devido aos custos de manter estoques e a dificuldade de atender a demanda, disse David Bishop, presidente da Sony Pictures Home Entertainment. "Nós sabemos que existe uma forte demanda por estes títulos e trabalhando com a HP nós podemos monetizar nosso grande acervo e ajudar a dar aos varejistas os meios de disponibilizar uma maior oferta de produtos da Sony Pictures para os consumidores sem investimentos significantes em estoques", disse Bishop em comunicado. A HP assinou com outros 40 provedores e digitalizadores aproximadamente 5 mil títulos para seu acervo eletrônico desde que seu serviço foi disponibilizado há um ano, disse Doug Warner, vice-presidente do serviço de produtos digitais. (Reportagem de Gina Keating)