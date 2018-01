Houve escravidão no Brasil?

No próximo sábado, chegaremos aos 129 anos da abolição da escravidão. A data era a efeméride desejada pela elite brasileira, pois mostrava a Lei Áurea como um gesto da generosidade da princesa Isabel. Católica, a princesa de olhos claros, com uma penada, redimira uma raça. Sua frase ousada era lembrada nos textos didáticos antigos: sob o risco de perder o trono pela iniciativa, Isabel teria respondido que, se mil tronos tivesse, mil tronos daria para libertar os escravos do Brasil.

Quando eu estava na quarta série do então primário, a professora comentava o 13 de Maio afirmando, com segurança, que a maioria dos negros gostava tanto dos seus donos que permaneceram nas fazendas mesmo após o domingo da libertação. Claro, professora e alunos éramos todos brancos e felizes que, afinal, a escravidão não era assim tão terrível e tínhamos uma certa felicidade em pertencer a um país sem atritos graves e destituído de terremotos. Esse foi um dos grandes mitos nacionais: o caráter benigno da escravidão tupiniquim.

A escravidão foi uma violência sem precedentes. A barbárie do transporte, a desumanização, a violência de grupos negros que capturavam outros africanos e de brancos dos navios tumbeiros. O leilão, o transporte interno, a introdução no universo do trabalho escravo: tudo se revelava um genocídio de milhões de seres humanos.

A instituição do trabalho escravo é tão forte no processo histórico nacional que, em 2017, ainda dialogamos com a herança derivada. Considerar o racismo um crime inafiançável, mesmo sendo um imenso avanço jurídico na luta pela cidadania, é também prova da intensidade do sentimento entre nós. Avanço das leis em resposta a uma consciência presa ao mundo da casa grande e da senzala: esse o fato objetivo e direto de uma sociedade que ainda incorporou pouco a ideia da igualdade.

A escravidão é um fato e é uma memória. O interessante da memória é que ela incomoda há muito tempo. O Hino da República, que quase foi escolhido como novo Hino Nacional Brasileiro, dizia num verso pouco cantado hoje: “Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país”. Outrora... O hino foi publicado no Diário Oficial menos de dois anos após a abolição do trabalho compulsório negro. Seria como alguém dizer que não acredita em algo que ocorreu antigamente, em 2015... Há uma tendência de se negar o passado, porém, normalmente, os negadores esperam passar um número respeitável de anos antes de sepultarem um fato. O Hino da República, no seu impulso político de associar o Império à escravidão e ao atraso, esperou bem menos.

Existe um princípio em História e em jornalismo: devemos contrapor fontes, checar e também escutar “o outro lado”. Isso é fundamental para discutir temas clássicos e espinhosos. Porém, como já debati com colegas da imprensa, há fatos que não possuem o outro lado. Não existe o ponto de vista do estuprador ou do nazista ou, pelo menos, não é um ponto de vista válido. Não existe a versão do traficante de escravos ou do escravocrata da lavoura. Não pode existir o argumento do homem que chicoteia seres humanos ou do racista. O limite de todo relativismo é este: a ética e a lei. Não se podem equiparar versões quando existe um crime hediondo e vítimas.

De tempos em tempos, o pensamento conservador erige descobertas como novidades absolutas. Já citei antes, mas trazer à tona o fato de que tribos litorâneas colaboraram com o tráfico parece indicar algo do estilo: bem, se é assim, a culpa europeia e branca deve ser bem menor. Da mesma forma, identificar que nazistas usaram mão de obra da Letônia e da Ucrânia como guardas em campo de concentração deveria indicar que o nazismo não é tão reprovável. A extensão do número de criminosos não diminui o crime e a dívida histórica continua. Tais argumentos são formas de neorracismo e não nascem de um esforço historiográfico e de pesquisa, mas de um esforço contemporâneo de negar políticas afirmativas como cotas. Amnésia e memória seletiva são recursos interessantes. Em tempo de “escola sem crítica”, nada impede que, em breve, o hino republicano passe a ser axioma histórico: nós nem cremos que escravos outrora tenham existido por aqui... Escravocratas de ontem e de hoje não são o outro lado que deve ser ouvido, são criminosos que devem sofrer os rigores das penas constitucionais. Liberdade de expressão não pode incorporar apologia ao crime. Racismo é crime: simples e direto. A memória deve trazer à tona nossas angústias, jamais encobrir desvios.

Velho axioma de Clemenceau, líder francês ao refletir sobre como os historiadores tratariam a Grande Guerra no futuro: ele esperava que nunca se dissesse que a guerra começou com a Bélgica invadindo a Alemanha. Nos dias que correm, temo que novos livros didáticos “neutros” mostrem como negros escravizaram negros, depois transportaram em navios de traficantes negros para as Américas e venderam negros aos grandes latifundiários negros do Brasil, apesar dos protestos imensos da oprimida população branca no cais do Valongo.

Você pode ser conservador, liberal, socialista, anarquista ou qualquer posição do espectro; só não pode ser racista. Isso é coisa de radical? Para mim é apenas coisa de quem leu a Constituição de 1988 e que sabe que o presente é carregado de passado. Boa semana a todos vocês.