House of Cards: trama com traições e trapaças Políticos, garotas de programa e lobistas em relações pouco republicanas não são privilégio do Congresso brasileiro. Pelo menos, é o que vemos em House of Cards, série da Netflix, no ar desde o dia 1.º, na qual acompanhamos cenas ambientadas nos corredores do Capitólio, em Washington, que não ficam nada atrás dos momentos menos enobrecedores do salão verde da Câmara dos Deputados, em Brasília.