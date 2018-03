Houellebecq estreia como ator O escritor francês Michel Houellebecq, autor do romance O Mapa e o Território, vencedor do Goncourt, e de outros títulos, estreará como ator protagonizando Bernard Gérard, chefe dos serviços antiespionagem da época de François Mitterrand. Ele terá um papel secundário no filme do diretor Guillaume Nicloux, a ser exibido pelo Canal+ na França, em junho, segundo informou a revista Go. Esta não é a primeira vez que o destino do escritor de 56 anos se cruza com o do cinema. Ele dirigiu os documentários Cristal de Souffrance (1978) e Déséquilibres (1982) e o longa La Possibilité d'Une Île (2002), adaptação de seu romance, e atuou como roteirista. / EFE