Houellebecq cancela, mais uma vez, participação na Flip

A organização deve anunciar nesta quinta-feira, 27, quem vai substituir o polêmico escritor. A ideia, porém, é promover uma conversa sobre o atual momento político do País.

Segundo a organização, os ingressos adquiridos para o encontro com Houellebecq passam a valer para a nova mesa, mas quem preferir o dinheiro de volta deve entrar em contato com a Ingresso Rápido pelo telefone 4003-2051, de segunda a sábado, das 9 h às 22 h.

Houellebecq, conhecido por sua imprevisibilidade, era o principal convidado da Flip. Agora, as atenções se voltam para nomes como o norueguês Karl Ove Knausgard, autor da controversa série Minha Vida, cujo primeiro volume - A Morte do Pai - acaba de sair no Brasil; a contista americana Lydia Davis; e o poeta e cientista político palestino Tamim Al-Barghouti - seus poemas foram cantados nas recentes manifestações na Praça Tahrir, no Egito. O francês Jérôme Ferrari também deve chamar a atenção. Entre os brasileiros, destaque para os cineastas Eduardo Coutinho e Nelson Pereira dos Santos, as poetas Alice Sant?Anna e Bruna Beber, o romancista e professor de literatura brasileira nos EUA José Luiz Passos e a cantora Maria Bethânia. Não há mais ingressos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.