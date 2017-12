Hotel dos Beatles é inaugurado em Liverpool

LIVERPOOL - O Hotel 'Hard Days Night', nome de uma música dos Beatles, foi inaugurado nesta sexta-feira em Liverpool, cidade natal do grupo, um dos maiores fenômenos da música pop mundial. <br><br> O hotel de quatro estrelas, construído em um prédio comercial de estilo neoclássico do século XIX, fica próximo ao lendário 'Cavern Club', onde os Beatles tocavam em Liverpool.<br><br> O 'Hard Days Night' possui 110 quartos decorados com ilustrações do pintor americano Shannon, um dos preferidos dos Beatles, e o preço mínimo de suas diárias é de 225 euros. Além disso, o hotel conta com um bar e um exclusivo restaurante onde são servidos alimentos orgânicos, como vegetais sem pesticidas.<br><br> O novo hotel de Liverpool possui também quatro grandes coberturas ao preço de 860 euros a diária. Cada uma delas recebeu o nome de um dos integrantes dos Beatles e foram decoradas com objetos que lembram as personalidades dos músicos.<br><br> A suíte Lennon foi decorada com um piano branco similar ao utilizado nas gravações do videoclipe de 'Imagine', e a McCartney recebeu a armadura de um cavaleiro, símbolo do título de lorde do beatle Paul.<br><br> O toque mais inesperado do 'Hard Days Night' é a capela para bodas 'Two of Us', com quadros dos quatro Beatles acompanhados por suas esposas. A inauguração do hotel coincide com as celebrações este ano de Liverpool como a Capital Cultural Européia.