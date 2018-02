Hot chip volta à pista Liderado pelo duo Alexis Taylor e Joe Goddard, o Hot Chip faz, há cinco discos, electropop diferenciado, com melodias criativas e alguns momentos de audácia sem perder a acessibilidade pop. "Realmente a música tem algo diferente. Quando surgem essas dissonâncias e as melodias esquisitas, sou sempre eu o culpado. Nunca tive aula de música e por isso acabo fazendo coisas fora das normas", disse Goddard ao Estado na ocasião de seu show por aqui, no festival Planeta Terra, de 2010. Na época. o Hot Chip surfava no sucesso do hit One Life Stand, canção ambígua, sutilmente sombria e romântica ao mesmo tempo. Embora canções como esta, e outras dos discos anteriores já tenham dado a impressão de que Alexis e Goddard sejam experts em pop agridoce, o quinto do duo, In Our Heads, abre com três de suas mais ensolaradas faixas, Motion Sickness, How Do You Do? e Don't Deny Your Heart. A produção é translúcida como é de se esperar de dois cientistas da dance music, que têm um fascínio quase de nerd pela história da dance music. Mesmo assim, os momentos mais cool de In Our Heads são o destaque. A mais noturna, Flute, certamente será o hit do disco, com uma melodia lúgubre não tão distante da de One Life Stand. These Chains é r&b otimista e Night & Day é eletrofunk sensual. / R.N.