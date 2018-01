Hospitais tratam vício em jogo eletrônico Crianças e adolescentes que permanecem horas diante do computador jogando ou conversando em sistemas de mensagem online podem ser dependentes eletrônicos. Por isso, a Santa Casa de Misericórdia do Rio decidiu abrir um ambulatório para tratar de jovens que sofrem desse tipo de compulsão. O serviço começa a funcionar no próximo mês. "É algo tão grave quanto adultos viciados em jogo ou em álcool", diz Fábio Barbirato, de 40 anos, chefe da psiquiatria da Santa Casa do Rio. Segundo ele, há casos de jovens que chegam a roubar dinheiro para ir a lan house.